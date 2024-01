Saporetti come Lukaku ignorato nei saluti

Come per Lukaku qualche mese fa a San Siro per Inter-Roma, quando prima del fischio d’inizio nello scambio di "cinque" fra le due squadre era stato ignorato da alcuni ex compagni, anche ieri al "Lungobisenzio" è accaduto a Saporetti: per lui scambio di saluti con tutti del Prato tranne che con Monticone, protagonista del gol contestato dell’andata.

I risultati: Imolese-Mezzolara 0-1, Borgo S.D.-Aglianese 0-1, Forlì-Progresso 2-0, Fanfulla-San Marino 0-1, Prato-Carpi 2-1, Pistoiese-Raven. 0-3, Sant’Angelo-Cortic. 1-4, Certaldo-Sammaurese 0-1, Sangiul.-Lentigione 1-1. Clas. Ravenna 39, San Marino 36, Corticella e Forlì 34, Lentigione 31, Carpi 30, Imolese (-1) e Pistoiese 27, Fanfulla, Sammaurese e Aglianese 24, Prato e Sangiuliano 23, Sant’Angelo 22, Progresso 17, Mezzolara 13, Certaldo 11, Borgo 10.