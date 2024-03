Sarracino, lista civica contro il Pd . Sabato ci sarà l’annuncio ufficiale

Simona Sarracino ha tratto il dado. Presenterà una lista autonoma, sfidando il candidato ufficiale del Partito democratico Elisa Parenti. La vicesindaca, che si è autosospesa dal partito, nella giornata di oggi comunicherà per sabato un evento nel quale annuncerà la sua candidatura.

A sostenerla oltre a un gruppo di cittadini che ne avevano caldeggiato la candidatura nel Partito democratico, potrebbe esserci anche Azione (a quanto pare c’è una trattativa in corso in questo senso), che non ha mai condiviso la scelta dei Dem di Formigine di proseguire sulla scelta di Parenti senza passare dalle primarie.

La lista civica di Sarracino coaugulerà attorno a sé i cittadini e il mondo associativo che in questi mesi l’hanno sostenuta e che hanno dato vita tra l’altro alla lettera dei 300 per sostenerne la candidatura.

"Abbiamo affrontato grandi sfide come quella di crescere ragazze e ragazzi nel periodo del Covid – scrivevano i cittadini nel loro appello – abbiamo costruito insieme opportunità nel mondo dello sport, della scuola, del volontariato. Percorrere questo viaggio come cittadini, genitori, volontari con Simona Sarracino ha significato non sentirsi mai soli nella gestione di famiglia, scuola, lavoro, sport, ha significato sentire sempre l’Amministrazione Comunale vicino".

È chiaro che adesso per il Pd di Formigine il quadro politico potrebbe complicarsi: Sarracino potrebbe togliere voti ai Dem e costringerli al ballottaggio contro il centrodestra.