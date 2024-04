Sarracino svela i nomi della lista. Dentro anche Ottani e Cantarelli

Formigine è Tutti. È questo lo slogan ufficiale della lista civica a sostegno di Simona Sarracino, candidata in corsa per la carica di primo cittadino del Comune di Formigine alle elezioni dell’8 e 9 giugno prossimi.

I nomi della lista sono stati svelati ieri ai Magazzini San Pietro alla presenza di circa un centinaio di persone. Dieci donne e dieci uomini, dai 23 ai 58 anni, si sono presentati ieri condividendo con la cittadinanza le loro storie e i motivi che li hanno spinti a candidarsi.

In comune, oltre che una profonda stima nei confronti di Simona Sarracino, hanno tutti un amore viscerale per la città e i suoi abitanti, che si dicono pronti a sostenere e rappresentare: "Non abbiamo la presunzione di avere tutti dalla nostra parte" ha detto Sarracino con un gioco di parole che richiama il nome della lista civica, "ma, questo è certo, ci occuperemo di tutti allo stesso modo".

Capolista di ’Formigine è Tutti’ è Chiara Casali, 47 anni, conosciuta nel mondo del volontariato formiginese soprattutto per ciò che riguarda giovani ed adolescenti. Tra i candidati, anche il fotografo – o, per meglio dire, ’libero pensatore’ – Luigi Ottani e il presidente dell’Asd Highlanders Formigine Rugby e consigliere regionale del Comitato Emilia Romagna Rugby Daniele Cantarelli; accanto a tanti altri volti noti dell’associazionismo, dello sport, e dell’imprenditoria locale. Una lista, hanno rimarcato, composta da "persone pensanti" che non si preoccupano "di destra e sinistra", bensì di "prendersi a cuore i problemi ed occuparsene facendo il massimo", senza fare "promesse irrealizzabili", ma soltanto "scelte di buonsenso, e non di consenso".

Giulia Parmiggiani Tagliati