Sassuolo ’arruolata’ tra le città di Aicc

"Un riconoscimento importante, per valorizzare e promuovere il nostro territorio in rete con le altre città della ceramica: questo percorso, adesso, proseguirà con ancora più forza". Il sindaco Matteo Mesini commenta così l’ingresso di Sassuolo, che entra nell’Aicc, l’associazione città ceramiche. Lunedì a Faenza la cerimonia che ‘arruola’ la nostra città nell’associazione, a margine del convegno ‘Ceramica e Territorio: Dialogo tra artigianato e industria’. L’incontro sarà un momento importate per riflettere sulle prospettive del settore ceramico. Sintetizzato, dal punto di vista geografico, proprio dalla dicotomia tra Faenza e Sassuolo. "Si tratta – spiega il presidente di Aicc Massimo Isola – di due realtà diverse, una prevalentemente artigianale e l’altra industriale, caratterizzate però entrambe da un’elevata densità produttiva. L’entrata di Sassuolo nell’Associazione segna un primo passo verso la creazione di un vero e proprio distretto emiliano-romagnolo della ceramica, artigianale e industriale". A Sassuolo, dice il primo cittadino, "innovazione e tradizione si incontrano, creando un made in Italy unico".