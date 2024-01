Sassuolo, asse con la Roma per giovani talenti

Altri giovani dalla Roma. Dopo i ‘colpi’ estivi che hanno portato in neroverde Filippo Missori e Cristian Volpato, il Sassuolo sembra destinato a ‘pescare’ ancora dal vivaio romanista alla ricerca di possibili talenti da far crescere. Andrebbero in questa direzione gli accordi tra i due club a margine della cessione di Matias Vina al Flamengo. Il laterale sudamericano, che la Roma aveva ceduto in prestito al Sassuolo, torna infatti nella capitale, ma solo per mettere la firma sul contratto che lo riconsegna al campionato brasiliano, mentre il Sassuolo, con il quale la Roma non ‘chiude’ il prestito, avrebbe chiesto ai giallorossi un giovane fornendo alla dirigenza capitolina una ‘rosa’ di nomi sui quali trovare un accordo.

Tutti giovani di prospettiva, come di dice in gergo, e (quasi) tutti da arruolare nel settore giovanile essendo l’unico che ha un minimo di esperienza in serie A il trequartista Riccardo Pagano, classe 2004, traghettato dalla Primavera alla prima squadra proprio a inizio stagione: per lui 4 gettoni con la Roma dei ‘grandi’ cui ha aggiunto 7 presenze in Primavera (con 3 gol e 2 assist) che tuttavia lo rendono il meno ‘cedibile’, sia perché con la Roma gioca sia perché gioca in un ruolo che vede i neroverdi già coperti, ovvero punta centrale o trequartista. Più facile si vada su altri, ammesso che la Roma accetti di privarsene, e tra questi ci sono il brasiliano – ma portoghese di passaporto – Joao Costa, di un anno più giovane di Pagano: è un’ala destra e con la Primavera giallorossa ha giocato 12 gare segnando 2 gol, e un altro brasiliano come Joao Gabriel Cardozo, centrale difensivo classe 2007 che ha debuttato quest’anno nell’under 17. Giovanissimo, quindi, mentre obiettivi più plausibili parrebbero essere i tre 2006 che il Sassuolo ha messo nel mirino, ovvero il centrocampista svizzero Alessandro Romano, il centrale croato Sergej Levak e un altro centrale come William Feola: tutti e tre giocano stabilmente in under 18 e a occhio è su uno, o due, se la Roma è d’accordo, che cadranno le scelte degli uomini mercato neroverdi, che chiusa poi questa ennesima parentesi con la Roma hanno di che lavorare anche sul mercato della prima squadra. Doig, fin qua, è l’unico volto nuovo, di addii oltre a quello di Vina va registrato quello di Alvarez ma il campionato ha suggerito come al Sassuolo manchino anche un centrale di difesa e un centrocampista. Nel mirino, come noto, ci sono Palomino, Ozkacar e Manolas, mentre per la mediana si punta su lo svizzero Jashari.

Stefano Fogliani