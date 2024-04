Sassuolo Femminile, maglie all’asta: "Il ricavato va ad Amici per la vita"

Le maglie del Sassuolo Femminile all’asta per un progetto benefico. Arriva dall’altra metà del cielo neroverde, la cui prima squadra è impegnata, per la prima volta nella sua storia, nella poule scudetto a seguito del quarto posto con cui ha chiuso la regoular season del massimo campionato, un ‘aiuto’ ai servizi di fisioterapia e supporto psicologico a domicilio dell’Associazione Amici per la vita di Formigine, che assiste nella propria casa le famiglie con persone colpite da patologie oncologiche e neurodegenerative. Il progetto ‘Atleti al tuo fianco’, che muove in Italia lo sport per attività di sensibilizzazione oncologica, ha infatti raccolto diverse maglie di serie A del Sassuolo femminile della storica stagione 2018/19, quando le Neroverdi si piazzarono al 5° posto portando alla ribalta nazionale diverse giovani calciatrici italiane guidate da Mister Piovani, peraltro ancora tecnico della squadra neroverde.

"L’iniziativa è inserita nel programma di Atleti al tuo fianco, progetto di cui sono il medico chirurgo responsabile e che attraverso il mondo dello sport sostiene persone, famiglie e associazioni in Italia colpite da tumore", spiega Alberto Tagliapietra, Medico chirurgo e Responsabile del progetto Atleti al tuo fianco. C’è una squadra all’asta, o quasi, nel senso che erano dodici i ‘cimeli’ acquistabili attraverso il progetto: da quelle di Michela Cambiaghi e Martina Tomaselli, ieri giovani portacolori della società neroverde e oggi affermate attaccanti rispettivamente di Inter e Roma, oltre che della nazionale azzurra. Poi Sendy Iannella, due Europei con le azzurre in curriculum e quattro scudetti consecutivi vinti con la Torres, che a Sassuolo ha giocato due stagioni, di Benedetta Orsi, Valeria Monterubbiano e Benedetta Brignoli, tuttora calciatrici neroverdi. L’asta benefica, tenutasi sulla piattaforma Memorabid, si è svolta ieri partendo da una base d’sta di 30 euro: per dirla con i promotori, "un piccolo gesto per aggiudicarsi un cimelio, certo, ma con il grande obiettivo di aiutare un’associazione che sul territorio si impegna per migliorare la qualità della vita di tante persone".

L’associazione ‘Amici per la vita’ onlus aveva tra l’altro festeggiato di recente un altro importante traguardo, arrivando alla fine del percorso che l’ha vista partecipare in modo decisivo alla progettazione e alla (prossima) realizzazione dell’hospice per l’area Sud che sorgerà sulle colline di Fiorano.

Stefano Fogliani