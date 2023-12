Sassuolo saluta Tino. Lo storico parrucchiere in pensione dopo 50 anni

Ultimo giorno di lavoro, ieri, per lo storico parrucchiere Sabato Verrascina, detto Tino, che dopo oltre 50 anni di lavoro si godrà la meritata pensione. Aprì, assieme ad un socio, un salone in via Menotti, ma da anni si è spostato in via Pia, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di sassolesi. L’assessore al Commercio Massimo Malagoli gli ha consegnato una pergamena a nome di tutta la città come riconoscenza per la sua collaborazione alla crescita e allo sviluppo del tessuto socio-economico locale.