Sauro Frutti torna a Modena, il cuore gialloblù e la speranza per il futuro del Modena Calcio

Saranno pure trascorsi quasi 40 anni, ma uno come Sauro Frutti, al Modena, farebbe ancora molto comodo. La leggenda, premiata poco prima di Modena-Catanzaro insieme a Ballotta, Mayer e Bergamo dal presidente Rivetti, è tornato da queste parti per osservare da vicino i canarini e riabbracciare la città che lo ha visto super protagonista dal 1985. Il cuore resta per metà gialloblù, con la speranza che l‘attuale squadra di Bisoli possa risollevarsi il prima possibile: "Vedere la partita di venerdì sera è stata una sofferenza - ha raccontato a Gialli di sera - pensavo e speravo potesse fare un risultato importante per uscire presto da questa situazione pericolosa. Dispiace, anche per l’esonero dell’allenatore. In questi casi paga sempre lui per primo, speriamo con Bisoli ci sia voglia di fare bene per rimettersi a posto. Ho notato c‘è stata un frattura tra allenatore e tifosi. Quando non c’è più un buon rapporto, qualcosa si incrina. Ho avuto modo di parlare con Rivetti durante la serata e prima del match, ho visto una persona che soffriva, a livello umano credeva molto in questo progetto, lo ha portato avanti con il cuore. Mi sembra una persona dalle grandi doti umane. Salvezza? Con 5 o 6 punti il Modena è salvo, considerando che ne ha 39 e che ne ha 35, ad esempio, ne deve fare una decina, ovvero vincerle praticamente tutte da qui alla fine".

E il Modena ripartirà da Ascoli, dove sarà necessario non uscire con una sconfitta, altrimenti sarebbero davvero guai. L‘avventura di Bisoli prosegue a suon di allenamenti pomeridiani, questa mattina ci sarà la presentazione ufficiale e la consueta conferenza pre Ascoli anticipata per l‘occasione. Sauro Frutti ha ricordato i momenti più belli della sua carriera in gialloblù, coronati dalla promozione in B e dalla vittoria della classifica cannonieri con 21 reti nella stagione 1985/1986. Il ritorno a Modena, per lui, ha rappresentato un ritorno al passato: "Quando passo da Modena mi si apre il cuore - ha concluso - ho dato tanto ma ho ricevuto qualcosa di indescrivibile, rivivo le stesse emozioni che ho vissuto anni fa. Ho incontrato tante persone che mi hanno detto ‘siamo diventati tifosi grazie a voi e a quel periodo’, è motivo di orgoglio".

Alessandro Troncone