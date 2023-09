Schiacciato dal trattore: "Una scena straziante"

Dalla bassa all’Appennino, due terribili infortuni. Una lunga scia di sangue sul lavoro in neppure 24 ore di distanza. A perdere la vita intorno alle 20 di martedì sera a Concordia è stato un agricoltore di 67 anni: Loris Golinelli, residente a Novi di Modena. Il terribile infortunio mortale è avvenuto in via Cappelletta Stoffi, non molto distante dal confine mantovano. La vittima era un contoterzista: lavorava per un’azienda di Quistello e martedì sera, con la vasca d’uva trainata dal trattore, stava percorrendo la strada a bordo del proprio mezzo agricolo, pare diretto a casa, in via Remesina, a Novi. All’improvviso il mezzo è finito nel fossato adiacente e Golinelli è rimasto schiacciato sotto il suo trattore. Un automobilista ed un ciclista si sono fermati per prestare soccorso alla vittima ma, purtroppo, per il 67enne non c’era più nulla da fare. L’uomo è morto schiacciato dal mezzo e a nulla è valso l’arrivo pressochè immediato dei sanitari del 118, accorsi sul posto con automedica e ambulanza, oltre ai pompieri intervenuti per liberare il corpo della vittima, intrappolato sotto al mezzo agricolo. Sul posto sono intervenuti subito anche i carabinieri della locale stazione, che stanno ora effettuando accertamenti per risalire alla dinamica del drammatico ed ennesimo infortunio sul lavoro. Residenti e passanti si sono subito fermati ed hanno allertato i soccorsi. "Stavo uscendo di casa: l’ho visto passare piano piano a bordo del trattore. È andato avanti per trenta metri a sinistra della carreggiata. Poi, però, è tornato al centro – spiega un testimone, Domizio Negrelli - forse gli è venuto un malore perchè, poche centinaia di metri più avanti, è uscito di strada all’improvviso. Mi sono reso conto che, passata la curva, il mezzo era scomparso – racconta ancora –. Quando l’ho raggiunto, la vasca dell’uva era appoggiata al palo e il trattore era più avanti, ribaltato sulla destra, su un fianco. Lui, purtroppo, era sotto. Non ricordo l’orario ma ci siamo trovati dinanzi ad una scena straziante. Un signore che arrivava in bicicletta ha cercato di soccorrerlo, io mi sono fermato subito ma non c’era più niente da fare".

Valentina Reggiani