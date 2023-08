Schianto a Sassuolo: Centauro gravissimo e 4 feriti

Si trova ricoverato in gravi condizioni il centauro di 47 anni, residente a Sassuolo, vittima di un incidente accaduto nel tardo pomeriggio di domenica a Muraglione di Baiso, nel Reggiano. L’uomo è in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma dov’è stato portato in elisoccorso: l’ultimo bollettino medico parla di condizioni stabili. Era a bordo della sua moto Gs e viaggiava sulla provinciale in direzione Appennino Reggiano quando intorno alle 19,30 di due giorni fa si è scontrato con una Hyundai Matrix che viaggiava in corsia opposta, condotta da un 27enne e con a bordo la fidanzata 25enne e due amici di 27 e 32 anni, tutti residenti a Rubiera. Il bilancio complessivo è stato di 5 feriti. Sul posto, 118, pompieri e carabinieri.