Schianto in A1, morto camionista. Abitava a Cibeno

Si svolgeranno nei prossimi giorni i funerali di Agazio Caputo, l’uomo di 64 anni residente a Carpi, morto martedì nell’incidente avvenuto in A1 nel tratto tra Calenzano-Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello verso Bologna. Caputo, alla guida di un mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, avrebbe sbandato finendo intraversato in mezzo alla carreggiata e, nello schianto è stato sbalzato fuori dalla cabina. L’urto a terra è stato fatale. Le esequie sono organizzate dalle onoranze funebri Ferrari di Carpi. L’uomo abitava a Cibeno di Carpi e lascia la compagna e i figli.