Schlein crede in Mezzetti:: "Qui un grande risultato. Siamo tornati fra la gente"

"Stiamo riportando il partito dove la sua gente se lo aspetta, nelle piazze, sulle strade, nei luoghi di lavoro, nei luoghi di cura. Questa è stata una bella campagna elettorale, e sono convinta che qui a Modena, con la candidatura di Mezzetti otterremo un grande risultato". È la segretaria del Partito democratico a lanciare l’ultima volata al candidato del centrosinistra alle elezioni di domani e domenica: "con te, Massimo, lasciamo questa città in buone mani".

Sul palco allestito in piazza Matteotti, dove sono saliti tutti i big del partito locale, il sindaco uscente Muzzarelli e il governatore dell’Emilia-Romagna Bonaccini, Elly Schlein si sofferma ad analizzare le ultime settimane di campagna elettorale: "Ho avuto belle impressioni, positive – ha detto Schlein –. Noi stiamo insistendo sui bisogni fondamentali delle persone: la difesa della sanità pubblica, la questione dei salari".

Un ringraziamento a chi ha amministrato la città per dieci anni, a Gian Carlo Muzzarelli, e al presidente del Pd: "Grazie Stefano, tu ci hai insegnato come si servono le istituzioni, senza fare preferenze di colore politico". Il riferimento è alla polemica scoppiata nelle ultime ore in merito ai rimborsi alle famiglie alluvionate della Romagna.

Davanti alle bandiere che sventolano, Mezzetti raccoglie l’entusiasmo della piazza. "Per scaramanzia non faccio mai previsioni, non mi fido dei sondaggi. Sento in giro entusiasmo e positività".

Paolo Tomassone