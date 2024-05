Sciopero alla Fabbri per il premio di risultato. I sindacati: "L’azienda non vuole aumentarlo"

Prosegue la vertenza al Gruppo Fabbri di Vignola per il contratto aziendale. Ieri, sono state proclamate due ore di sciopero. In una nota sindacale si legge tra l’altro: "La Rsu, insieme ai sindacati Fiom e Filctem Cgil, hanno proclamato 2 ore di sciopero con presidio dalle ore 14 alle 16 davanti allo stabilimento del Gruppo Fabbri. Lo sciopero fa parte di un pacchetto di 16 ore di sciopero proclamate a seguito delle assemblee dei lavoratori. Dopo gli scioperi dello scorso febbraio motivati da infruttuosi mesi di confronto con l’azienda e dal permanere di una forte distanza tra le parti, era faticosamente ripreso il confronto con l’azienda ed è stato recentemente riattivato il tavolo per la ripresa delle trattive. Purtroppo, nell’incontro del 10 maggio l’azienda ha fatto una proposta se possibile peggiorativa…Rsu e sindacati chiedono un aumento del consolidamento del vecchio premio di risultato, mentre l’azienda non è disponibile, rilanciando con proposte di natura diversa".

m.ped.