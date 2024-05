Scomed Bomporto è pronta per il sogno promozione

Si chiude senza giocare, la stagione regolare del campionato di serie C di hockey inline della Scomed Bomporto, che insegue una storica promozione in serie B: i gialloblù di Lucchini hanno comunque chiuso la prima fase di campionato, visto che l’ultimo impegno di sabato scorso, contro i Gufi Parma, non si è giocato per la rinuncia dei parmensi.

La Scomed era in ogni caso già sicura della qualificazione alla Fase finale del torneo di serie C, in programma da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno a Camaiore, dove affronteranno prima un girone a quattro squadre, e poi una Final Four, si spera dal 1° al 4° posto, per stilare la classifica finale del torneo, valida per le promozioni, anche se i bomportesi sono decisi a chiedere comunque l’ammissione al torneo cadetto. Nelle stesse date si giocherà anche la fase finale del campionato Nazionale Under 10, alla quale la Scomed è già qualificata, anche se impegnata ieri in una inutile fase interregionale, che l’ha vista battere contro Montorio, e perdere con Asiago, con cui quasi sicuramente si giocherà lo "scudettino".

Ultimi scampoli di attività anche per l’hockey modenese, che sta ancora metabolizzando la grande delusione per la mancata promozione in A1 di hockey pista della Symbol Amatori: l’ultimo impegno stagionale è previsto per metà giugno, con le Finali nazionali del campionato Under 23, che vedrà ai nastri di partenza proprio la Symbol Amatori, e la Pico Mirandola, inserite nello stesso girone, abbastanza abbordabile, dove entrambe avranno buone possibilità di ben figurare.

