Scontro tra auto. Cinque ragazzi all’ospedale

Attimi di paura a Castelvetro, nella notte tra sabato e domenica. Alle 2.40 i veicoli su cui si trovavano quattro ragazzi e due ragazze ventenni, all’altezza di via Bortolini – all’incrocio con via Don Minzoni – si sono scontrati e cinque giovani sono finiti in ospedale. L’intervento dei pompieri dal comando provinciale si è reso necessario dal momento che una delle due automobili - alimentate una a benzina e l’altra ibrida - ha avuto un principio di incendio. Fortunatamente, l’intervento dei carabinieri e dei soccorsi, con tre ambulanze e un’automedica arrivate a curare i feriti, hanno scongiurato il peggio.

Tutti i feriti lievi coinvolti nell’incidente

sono stati dimessi dall’ospedale senza riportare gravi conseguenze.