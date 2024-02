Scontro tra un’auto e un furgone, giovane all’ospedale

Incidente rocambolesco tra due veicoli ieri mattina poco dopo le 7 in via di Mezzo a Nonantola. Sul posto i vigili del fuoco di Modena , che hanno dovuto lavorare alacremente per liberare i conducenti dalle lamiere dei rispettivi mezzi. Con i pompieri, il 118, i carabinieri della stazione locale e la Polizia di Modena. Un furgone bianco e una utilitaria si sono scontrati. Entrambi i mezzi sono finiti contro guard rail abbattendolo. Il furgone si è ribaltato e anche l’auto è diventata un groviglio di lamiere. Per fortuna il bilancio dell’incidente è di un ferito lieve, che è stato immediatamente dimesso. All’arrivo delle forze dell’ordine si era pensato di allertare l’elisoccorso, ma il sinistro dopo una prima analisi è risultato essere meno grave del previsto.