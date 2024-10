’Scooby Doo’, l’inno di Nero: "La nostra vita, viaggio tra alti e bassi"

Nero, giovane cantante modenese (in foto), racconta la fine di un amore adolescenziale nel suo nuovo brano ‘Scooby Doo’, un inno alla resilienza e ai sogni. "Ogni bambino ha il suo migliore amico immaginario dove cerca aiuto e conforto, il mio era Scooby Doo: nella mia testa mi ha sempre protetto dai famosi mostri nell’armadio – racconta Nero –. La nostra vita è un viaggio fatto di alti e bassi e non ha senso farsi del male per qualcuno che cerca di limitarti. Alla base della mia vita ci sono un sacco di sogni e nessuno riuscirà mai a strapparmeli". Ma Nero non è solo in questo progetto, con lui ci sono: Ayden Lau il producer multiplatino che unisce l’urban al reggaeton, scalando le classifiche d’Italia; Vincenzo De Furia, in arte Defurias produttore napoletano cresciuto a Modena, giovane promessa del beat italiano; Dandy Turner artista romano che dopo il grande successo con il singolo ‘Sei bella come Roma’, torna sul beat con una strofa piena di emozioni.