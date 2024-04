Screening gratuito nelle farmacie: "La prevenzione è una priorità"

LloydsFarmacia diventa BENU e si rinnova sia nel brand identitario che nell’offerta ai cittadini. Il Logo scelto è il Benu, mitologico uccello egizio simbolo di vita e di salute. Le parola d’ordine sono Prevenzione e Promozione della salute. Aprile è il mese delle campagne di sensibilizzazione e di screening gratuito nelle farmacie BENU.

I cittadini possono sottoporsi gratuitamente ai test di glicemia, colesterolo e farsi misurare la pressione. Grazie ai controlli periodici di alcuni parametri è possibile cogliere precocemente sintomi di ipertensione, diabete e ipercolesterolemia.

"Da LloydsFarmacia a BENU Farmacia è un passaggio di testimone. Quello che cambia per i cittadini è un arricchimento dell’offerta dei servizi presenti in farmacia. Sono presenti sempre i nostri farmacisti, che con preparazione e competenza rispondono ai bisogni dei nostri clienti. Con l’arrivo di BENU Farmacia abbiamo inserito gli HUB della Salute, dove, oltre agli esami e rilevazione pressoria, eroghiamo telemedicina e consigli nutrizionali. L’obiettivo è diventare sempre più un punto di riferimento. L’adesione dei cittadini alle proposte di esami di screening sta procedendo molto bene, c’è una forte partecipazione. Lo scorso anno abbiamo realizzato oltre 41.000 test gratuiti, fra i mesi di aprile e settembre, nelle nostre farmacie. Crediamo si tratti di dati importanti, che testimoniano nei fatti l’adesione della cittadinanza e ci motivano a proseguire su questo cammino, oggi e per il futuro", è il commento di Sara Tassinati, direttore vendite RTL, PHOENIX Pharma Italia - BENU Farmacia. Un’opportunità per monitorare parametri di salute in aree di screening decisivi per il benessere della popolazione, in particolare per le fasce più a rischio.

"L’adesione dei cittadini agli esami di screening sta andando benissimo, c’è una grandissima adesione", afferma Giuliana Castagnetti, direttore Farmacia BENU Del Pozzo. "Ogni giorno, vogliamo essere sempre più vicini alla popolazione e ai territori, siamo certi che la prevenzione debba essere una priorità", conclude Sara Tassinati.

