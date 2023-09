Scuola, servizi al via a Fiorano: tutte le info

L‘Amministrazione comunale di Fiorano Modenese avvierà i servizi scolastici– in particolare il trasporto, garantito negli orari consueti di inizio e fine lezioni, il prolungamento orario e il servizio mensa – fin dai primi giorni dell‘anno scolastico, ovvero tra venerdi 15 e lunedi 18 settembre. Questo al fine di venire in contro alle esigenze delle famiglie con bambini in età scolare, che avranno a disposizione tutte le informazioni necessarie ad eccedere ai servizi stessi. Per conoscere le specifiche date di avvio di ciascun servizio, l’Amministrazione Comunale invita gli interessati a consultare il sito web del Comune, sul quale è reperibile un documento contenente il calendario dettagliato e le informazioni essenziali a proposito dei diversi servizi scolastici comunali, elencati analiticamente sulla base dell‘ordine dei Istituti Comprensivi. Per ulteriori dettagli ed eventuali chiarimenti, si possono consultare anche i siti web dell‘Istituto Comprensivo di riferimento o contattare l’Ufficio Scuola presso Villa Pace tramite e-mail, all‘indirizzo [email protected]. Il Comune di Fiorano ha anche predisposto, per garantire all’utenza informazioni in tempo reale in merito a servizi di tale importanza, un canale telegram dedicato (t.mescuolafiorano).