Scuole Alberghiere, in città delegazione internazionale

Sono stati accolti in municipio giovedì scorso, i componenti del Consiglio di amministrazione di Eurhodip, l’associazione internazionale scuole alberghiere, a Modena in questi giorni per la 99ª edizione della loro conferenza annuale. L’Associazione, di cui fa parte anche la Scuola alberghiera e di ristorazione di Serramazzoni, gestita dallo Ial Emilia Romagna, riunisce 160 istituti alberghieri di 35 Paesi nel mondo. I delegati hanno visitato il Palazzo e l’Acetaia comunale nell’ambito di un tour turistico e gastronomico della città e dei dintorni che comprende anche la partecipazione al saggio finale della scuola alberghiera di Serramazzoni.