"Scuole Bursi, nessuna manutenzione delle facciate. Ma 14 murales nati dalle riflessioni degli studenti"

"La proposta progettuale presentata non prevedeva un lavoro di manutenzione delle facciate, ma un’attività laboratoriale con 14 classi, 14 giornate di riflessione, sollecitate dal titolo ’Non muri ma ponti’. Dalle riflessioni con gli studenti e le studentesse sono nati i 14 murales". Anche la dirigente scolastica Ilaria Leonardi e Simone Ferrarini, artista del collettivo FX che ha seguito il progetto, replicano a Giuseppe Manfredini, che aveva sollevato dubbi circa i lavori sulle facciate del plesso scolastico che rivendicano lo ‘spessore’ del progetto.

"Preferiremmo – scrivono – parlare dei ragazzi e delle ragazze: hanno sollevato questioni importanti, come il giudizio, la mancanza di collaborazione, il denaro che ci acceca fino all’affogare nei social e perdere la connessione della realtà. Argomenti rivolti a noi adulti, insegnanti, genitori, operatori culturali, amministratori, cittadini. Come rispondiamo a queste osservazioni? Siamo in grado di dare una risposta? Ci spaventano? Quei disegni – concludono Ferrrarini e Leonardi – ci parlano e sono le vite dei nostri studenti, che vivono e arricchiscono la Scuola ogni giorno. Un percorso complesso e unico nel suo genere che continuerà con il muro dedicato sul retro della scuola ad attività espressive, che possano coinvolgere i giovani del territorio".