Scuole medie Fiori. Riecco la palestra

Di nuovo in piena efficienza, e finalmente di nuovo fruibile, la palestra della scuola media Fiori di Formigine, restituita all’utenza sabato nel pomeriggio quando ha ospitato una sfida di pallavolo contro BPER Banca Modena Volley. La gara, inserita nel torneo provinciale a cura del CSI ‘Memorial Barani - Ragazzi under 14’. Gli interventi hanno avuto un costo totale di 1,75 milioni di euro, di cui 1,69 finanziati attraverso fondi PNRR. Il progetto ha riguardato anche lavori agli spogliatoi e al corpo palestra: sui primi si è dato corso al parziale rifacimento dei locali, compreso il ripristino delle pavimentazioni, con un nuovo impianto elettrico che ha visto la sostituzione di tutti i corpi illuminanti con lampade a Led.

Sul corpo palestra, invece, diversi interventi tra cui l’installazione di ulteriori travetti secondari per favorire la sicurezza complessiva dell’edificio, la sostituzione della pavimentazione con una pavimentazione elastica ancora più performante e ideale per diverse discipline sportive, la sostituzione degli infissi e l’installazione di pannelli fotovoltaici in copertura.

È stato inoltre migliorato l’aspetto estetico esterno mediante la tinteggiatura dei pilastri e delle murature. La realizzazione di questi lavori ha segnato il termine degli interventi che hanno interessato a partire dagli scorsi anni l’intero plesso scolastico della scuola Fiori di Formigine con l’obiettivo di rendere la scuola un luogo sempre più sicuro anche da un punto di vista sismico. Per l’intera durata dei lavori l’attività di educazione fisica degli studenti è stata garantita grazie alla collaborazione tra Comune, scuola e PGS Smile, che ha ospitato i ragazzi presso la Polivalente Cavazzuti.

s.f.