Semaforo guasto, incidente all’incrocio

Da qualche giorno il semaforo all’incrocio tra via Alessandro Plessi e via Bellucci non sta funzionando (va solo il lampeggiante) ed è già avvenuto il primo incidente con ferito. Lo schianto tra un Fiat Doblò e una Bmw si è verificato nella prima mattinata di giovedì scorso. Ad avere la peggio è stato l’uomo di 54 anni a bordo della Bmw, che ha riportato fortunatamente lesioni non gravi ed è stato medicato sul posto. A rilevare l’incidente è intervenuta una pattuglia della polizia locale. Intanto, già l’altro giorno il Comune ha reso noto che il semaforo rimarrà lampeggiante fino a martedì 2 gennaio, quando la ditta incaricata dei lavori avrà disponibile il pezzo di ricambio necessario per la riparazione. "L’impianto – specificano dal Comune – continuerà a rimanere a lampeggio, mentre è stata collocata una segnaletica verticale integrativa che segnala il guasto".

m.ped.