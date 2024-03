Seminterrati sott’acqua nella zona di Sassuolo

Le piogge insistenti sulla nostra provincia, oltre a richiedere un continuo monitoraggio del livello dei fiumi, Secchia e Panaro, stanno arrecando danni anche alle case, alle infrastrutture e alle strade. Sia in pianura che in montagna. Ieri pomeriggio a Sassuolo nella zona Consolata del quartiere di Ponte Nuovo, tre squadre dei vigili del fuoco sono dovute intervenire su sollecitazione dei cittadini, a causa dei numerosi allagamenti che si sono verificati per le piogge incessanti, a causa anche della tracimazione delle fogne e di canali tombati. "In serata la situazione era in via di risoluzione – afferma il sindaco di Sassuolo Francesco Menani –. Nessun residente è stato fatto sfollare, tutte le abitazioni sono agibili. Resta un garage seminterrato ancora allagato e si è in attesa dei pompieri con l’idrovora. Certo, ci sono stati momenti di paura, quando i cittadini hanno visto l’acqua fangosa scendere in grande quantità dalla collina, invadendo le strade ed entrando nei seminterrati. Per fortuna non si sono registrati grossi danni né pericolo all’incolumità delle persone".

Critica la situazione del manto stradale della tangenziale di Modena, dove aumentano le buche, così come – segnala una cittadina – "la strada sul ponte del fiume Secchia tra Sorbara e Sozzigalli è in condizioni pessime; una parte è quasi franata e i veicoli che vi transitano sono in difficoltà perché il manto stradale è scivoloso e pieno di buche profonde". Le perturbazioni in quota hanno sciolto la neve, rendendo spoglio l’Appennino; inoltre oltre alla frana di mercoledì a Monchio di Palagano, si stanno registrando difficoltà anche a Zocca, dove in via Tezza, uno smottamento a valle ha ‘eroso’ una parte della carreggiata.

"Già nei giorni scorsi la situazione era compromessa – afferma il sindaco di Zocca, Federico Ropa – poi dopo le continue piogge si è aggravata. Per questo abbiamo provveduto a transennare la parte destra della carreggiata, con conseguente restringimento. Ma c’è il rischio di dovere chiudere tutta la zona interessata, per una decina di metri almeno". Difficoltà di circolazione anche sulla nuova Estense: nei pressi di Torre Maina, prima del centro abitato, a causa della forte pioggia ieri alcuni tratti di strada erano completamente allagati. Sul posto sono giunti anche i carabinieri.

Maria Silvia Cabri