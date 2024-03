Senza muscoli riesce a sciare: "Il sogno di Riccardo si avvera"

Un altro prodigio compiuto da Barbara Milani, la campionessa di Pian del Falco di Sestola diventata maestro di sci, allenatore, istruttore nazionale e presidente di In2theWhite, Asd che lei stessa ha fondato. Riccardo, un giovanotto colpito da una malattia rara ancora senza nome che gli ha atrofizzato tutti i muscoli (all’inizio gli era stata diagnosticata la Sla), dopo otto anni è ritornato sugli sci. Grazie a Barbara Milani e al suo team. "Abbiamo dovuto trovare una soluzione per riuscire a sostituire i muscoli delle gambe", ha spiegato l’istruttrice. È stato emozionante vedere Riccardo percorrere sugli sci un tratto di una pista del Cimone, assistito da Barbara e un da un suo collaboratore. "Sono molto contento, solo che ho un po’ paura", ha detto il giovane con gli sci ai piedi, pronto per affrontare una discesa. "È normale che tu abbia paura", l’ha tranquillizzato Barbara. "Ce la farai, ce la farai alla grande", gli ha ripetuto lei alcune volte. E così è stato. Ha compiuto due brevi discese e fatto un paio di curve in autonoma, su un fondo innevato non proprio dei migliori. Era raggiante. E alla domanda se gli è piaciuto ritornare sulla neve ha risposto. "Non ci speravo". C’è poi stata una promessa da parte di Barbara sostenitrice ‘dello sci per tutti’: "Ricordati questo nome: Beccadella. Beccadella sarà la tua nuova pista del prossimo anno. È un obiettivo". Il ritorno sugli sci da parte di Riccardo ha seguito di qualche mese un altro ‘miracolo’. Lo scorso gennaio Barbara è riuscita a far sciare, in piedi, da sola, una ragazza romagnola disabile da una quindicina di anni, da quando, poco più che diciasettenne, fu investita mentre viaggiava in motorino. E sono tanti altri i casi che hanno dell’incredibile con protagonisti disabili che frequentano il Centro di sci adattato Monte Cimone, struttura che, nella sede a Passo del Lupo, nel cuore degli impianti del comprensorio sciistico.

Walter Bellisi