Sequestrate 129 auto senza assicurazione

Nei primi sei mesi del 2023 sono state 129 le vetture sottoposte a sequestro per mancanza di copertura assicurativa e tolte dalla circolazione stradale dalla polizia locale dell’Unione Comuni Modenesi dell’Area Nord. Oltre alle mancate coperture assicurative, la polizia locale dell’Unione ha accertato che 21 persone circolavano senza aver mai conseguito la patente di guida o con patente revocata. Sono state inoltre riscontrate 17 violazioni per circolazione in stato di ebbrezza e una per guida sotto l’effetto di stupefacenti, a fronte di oltre 1.200 controlli effettuati, eseguiti nell’ambito del progetto ’Drink and drive’.