Serata disco e laboratori, il Natale si fa ricco

Dopo la spettacolare accensione dell’albero di Natale in piazza Calcagnini sulle note del coro Gospel, entrano nel vivo le iniziative natalizie a Formigine. E già da oggi il fitto calendario di eventi riprende in vista del weekend. Dal centro per le famiglie, dove alle 17 c’è il laboratorio ‘Idee di carta’ e dalla Polisportiva Formiginese, dove stasera, domani e venerdì si gioca a burraco, mentre giovedì c’è il torneo di pinnacolo e sabato la serata disco ‘Superga Street’. Nel fine settimana, invece, il centro si veste a festa con i mercatini di Natale e – sabato e domenica – con ‘Chocolat Formigine’ che faranno da contorno alle altre iniziative che ravvivano le piazze e le strade che circondano piazza Calcagnini: qui sabato pomeriggio tra le 14 e le 18 arriva Babbo Natale mentre presso il Castello ci sono i laboratori di ‘Decora il tuo Natale’ alle 16 e alle 17,30. Spostandosi dalla piazza simbolo della città, eccoci in piazza Italia, con i laboratori di ‘Santa Claus Maison’, dalle 10 alle 17 di sabato, la mostra di pittura ‘Arte contro la guerra’ in via Vittorio Veneto, la performance di Sabrina Sotgiu e Samuele Balugani acoustic duo alle 16 in via Trento Trieste, le letture di Natale all’Opera Pia Castiglioni (16,30). La serata alla Poliportiva Formiginese, che ospita la serata Country e il ballo liscio, accompagna verso la domenica: piazza Calcagini resta l’epicentro dei festeggiamenti complice, alle 10,30, la discesa di Babbo Natale dal Castello, appuntamento imprescindibile del Natale formiginese. In serata, sempre domenica, tombola alla Polisportiva formiginese (20,40) e, alle 21, il concerto ‘Arnold Schoenberg, Kammersymphonie n° 1’.

