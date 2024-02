Serra in casa per coltivare marijuana. Giovane assolto: droga per ’uso personale’

Nella sua abitazione avevano trovato ben 800 grammi di marijuana all’interno di una serra particolarmente attrezzata, oltre a tutto il materiale per la coltivazione della sostanza. L’uomo, un modenese 36enne, era finito a processo per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente ma ieri nei suoi confronti il giudice ha emesso sentenza di non doversi procedere, anche in ragione della intervenuta prescrizione. Inoltre il reato è stato derubricato dal giudice nella lieve entità. In sostanza – spiega il legale dell’uomo, Luca La Marca che assisteva l’imputato insieme alla collega Cristina Collioli –, il giudice ha accolto la tesi difensiva. Secondo quest’ultima la coltivazione di marijuana, trovata durante una perquisizione delle forze dell’ordine nel 2015 nell’abitazione dell’uomo a Baggiovara, era per uso personale.

"Abbiamo dimostrato come l’uomo svolgesse regolarmente una propria attività lavorativa e non avesse bisogno di spacciare per vivere" spiega l’avvocato La Marca.