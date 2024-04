"Serve un monitoraggio ancora più attento"

"Dobbiamo tutti fare di più, con più forza e più coraggio. Bene fanno i sindacati a scioperare per tenere accesi i riflettori su quella che ormai è una vera e propria mattanza di lavoratori. Uno stillicidio quotidiano di vittime di un sistema che non tutela chi lavora. Quello che è successo a Suviana, e prima a Firenze e prima ancora in altre decine di situazioni, non è frutto della casualità, tantomeno della fatalità". Queste le parole del candidato sindaco del centrosinistra, Massimo Mezzetti. "Ci sono responsabilità precise – continua – che riguardano gli organi di controllo lasciati senza personale, la pratica del subappalto e la gestione delle gare al massimo ribasso. Responsabilità di un lavoro che vale meno e per questo può anche essere meno sicuro. Dobbiamo ribellarci a questo stato di cose e fare ognuno la nostra parte per intervenire non solo sulle cause, ma sui fattori economici, finanziari e amministrativi all’origine di quelle cause. Se sarò eletto sindaco, per quello che sarà nei miei poteri, garantisco il mio impegno a combattere questa piaga. Rafforzerò l’Osservatorio per la legalità e la sicurezza sul lavoro, mi impegnerò per un nuovo sistema di diffusione di una cultura della sicurezza e per promuovere azioni di sensibilizzazione a partire dalle amministrazioni pubbliche, che hanno il dovere di prevedere appalti per opere e servizi con retribuzioni eque, con un salario minimo dignitoso e clausole obbligatorie per garantire la qualità del servizio ma anche la sicurezza. Non è giusto morire di lavoro. Rinnovo le mie condoglianze a familiari e amici delle vittime di Suviana".

Anche il candidato del centrodestra Luca Negrini è "profondamente scosso per quanto avvenuto e voglio esprimere il mio sentito cordoglio alle famiglie delle vittime, oltre che un pensiero ai feriti a cui sono vicino in questo momento tragico".