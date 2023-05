"Serve una fiscalità di vantaggio per la montagna"

"Introdurre una fiscalità di vantaggio per la montagna modenese come argine alla desertificazione commerciale ed allo spopolamento". Confcommercio, Cna, Confesercenti, Lapam del Frignano hanno inviato una lettera ai parlamentari modenesi affinchè assumano un’iniziativa bipartisan che affronti con urgenza il tema. "E’ urgente – si legge nella missiva – l’adozione di misure che compensino, almeno in parte, il gap competitivo delle imprese in montagna e che siano utili a dare futuro alle aree svantaggiate del territorio e più nel complesso al nostro Appennino". Nella lettera fanno presente che "le misure poste in essere dalla Regione di incentivazione allo sviluppo e all’insediamento di esercizi hanno, solo in parte, posto un freno all’impoverimento del commercio e dei servizi di prossimità. Salvare le attività dei piccoli Comuni (negozi, botteghe, pubblici esercizi) è una necessità sociale e culturale oltre che politico-istituzionale, prima ancora che di natura economica". Le Associazioni puntano il dito anche sulla disparità di trattamento fiscale tra imprese di pianura e quelle della montagna e chiedono l’introduzione di misure adeguate.

w.b.