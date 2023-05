"Servizi sempre più carenti Chiudono anche le poste"

"Per anziani e disabili, ormai la vita a San Cesario è un percorso a ostacoli. Siamo in una sorta di paese ’depresso’". E’ questa, in sintesi, l’accusa che muove nei confronti dell’amministrazione il consigliere comunale di opposizione Mirco Zanoli, capogruppo della lista Rinascita Locale. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, sempre secondo Zanoli, la chiusura temporanea, causa lavori, dell’Ufficio postale. "Dopo una segnalazione di cittadini – spiega Zanoli – ci siamo recati sul posto e abbiamo constatato che davanti all’ufficio postale di San Cesario campeggia un biglietto con scritto "Dal giorno 16052023 al 06072023 questo Ufficio postale sarà chiuso per lavori infrastrutturali. Le pensioni e la corrispondenza in giacenza presso questo ufficio saranno disponibili nell’ufficio di Piumazzo in via XXV Aprile n°10". Questa tegola arriva dopo la falla apertasi recentemente in merito alla copertura del territorio da parte dei medici di base, ormai ridotti al lumicino, con conseguente migrazione di molti pazienti nei paesi dell’Unione. Poi ci sono i mugugni per il servizio dell’ufficio di Hera, operativo poche ore e un solo giorno alla settimana, e per la filiale Unicredit, che secondo le segnalazioni ricevute sarebbe aperta solamente due giorni la settimana. Tutto ciò, a nostro avviso, ha come complice un minimo comune denominatore politico: anni di imperizia e indolenza amministrativa hanno contribuito a ridurre San Cesario a una sorta di paese ’depresso’.

Questi disservizi fanno sì che per tutti i cittadini, ma soprattutto per gli anziani, la vita sia diventata un percorso ad ostacoli e questo è oggettivamente inaccettabile. Tra l’altro – prosegue Zanoli – l’Ufficio postale venne trasferito nell’attuale sede diversi anni fa, sede situata assurdamente su una salita molto ripida e quindi assolutamente inadeguata soprattutto all’utilizzo da parte degli anziani e dei disabili. Chiediamo quindi all’Amministrazione di recarsi immediatamente nelle sedi opportune a ’battere i pugni’ sui tavoli per aiutare i propri cittadini in merito a tutte le questioni elencate e a sfruttare questa ’occasione’ per concordare un trasferimento dell’ufficio postale in una sede finalmente accessibile, come lo era un tempo".

Marco Pederzoli