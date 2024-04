Servizi sociali, crescono gli accessi: "In un anno 891 utenti in più"

Crescono gli accessi al Servizio Sociale Territoriale di Formigine, che nel 2023 ha registrato numeri importanti. Si era poco sotto quota 4mila a fine 2022, ma il 2023 si è chiuso con ben 4891 utenti che si sono rivolti allo Sportello sociale, mentre 1012 hanno usufruito dello Sportello stranieri. Gli utenti in carico al Servizio sociale professionale sono stati 1318, di cui 308 famiglie con minori, 206 disabili, 131 utenti con disagio mentale/dipendenze, 553 anziani e 120 adulti in condizione di disagio/povertà. Contesto non semplice, con il quale il Comune si è confrontato ponendo in essere politiche che hanno visto anche contabilizzare 133 posti contrattualizzati nelle Case Residenze per Anziani, di cui 73 presso la Residenza Formigine e 60 presso l’Opera Pia Castiglioni, oltre a 49 accessi, e sono stati 38 i beneficiari degli Assegni di cura, il sussidio finalizzato all’assistenza dei familiari con più di 75 anni. Quarantacinque, invece, i disabili che hanno fruito di Villa Sabbatini del centro l’Aquilone. A livello distrettuale, sono state siglate 10 convenzioni con associazioni di volontariato per attività con disabili, per un valore annuo di quasi 681mila euro. Inoltre, e attivate 11 convenzioni con associazioni di volontariato per trasporti sociali, per un investimento complessivo di 467mila euro. Altri numeri ragguardevoli quelli fatti registrare da Villa Bianchi, la sede di Formigine del Centro per le Famiglie, che ha accolto 1290 utenti presso lo Spazio Aperto e 1699 allo Sportello InformaFamiglie.

s.f.