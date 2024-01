Servizio civile, aperto il bando

Aperto il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di Servizio civile universale nel periodo 2024/2025 da realizzarsi in Italia e all’estero. Il bando è rivolto a tutte le persone di età compresa tra 18 e 28 anni, anche straniere purché regolarmente residenti in Italia,

ed offre un’opportunità di crescita personale e professionale unica, poiché permette a tanti giovani di fare esperienza in ambiti diversi sociali e non solo. Assistenza, ma anche Protezione Civile, educazione, cultura, turismo, ambiente ed agricoltura sono alcuni degli ambiti dove ci si potrà cimentare e ricevere stimoli di crescita professionale. I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un impegno settimanale di almeno 25 ore o un monte ore annuo che arriva a 1.145, riproporzionato per durate inferiori. Gli operatori volontari selezionati avranno garantita una formazione di almeno 80 ore, un assegno mensile per lo svolgimento del servizio di circa 507 euro con aggiunta di ulteriori agevolazioni per chi lo svolge all’estero. Al termine gli ammessi riceveranno

un attestato di partecipazione, che garantirà l’acquisizione di crediti formativi per lo studio e valutazione dell’esperienza nei concorsi pubblici. Per poter partecipare alla selezione occorre individuare il progetto su cui si vuole essere impegnati. Gli aspiranti volontari dovranno presentare domanda di partecipazione online nella piattaforma DOL dedicata entro le ore 14.00 del 15 febbraio 2024. Per maggiori informazioni: www.scelgoilserviziocivile.gov.it.