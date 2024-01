Servizio civile, il Comune cerca cinque giovani

È online il bando per la selezione dei volontari del Servizio Civile Universale, che a Formigine fa riferimento al progetto “Aiutare per crescere 2023” presentato da ASC, ente capofila per il territorio. Il bando è aperto a ragazze e ragazzi dell’Unione Europea e ai giovani non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di età compresa tra 18 e 28 anni. Nello specifico, a Formigine si cercano 5 giovani, di cui 3 da inserire presso il Servizio Istruzione, 1 presso l’Ufficio comunicazione per il supporto nella gestione dei social-media e 1 presso l’Ufficio Europa / Servizi Culturali.