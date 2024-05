Servizio sociale ’Polo 2’, da domani un nuovo accesso

Domani il Servizio sociale territoriale Polo 2 apre un nuovo punto di accesso alla Polisportiva Forese nord di Albareto (in via Albareto 586). Il servizio, al piano terra della Polisportiva, sarà aperto ogni quindici giorni, sempre di mercoledì, dalle 9.30 alle 12.30.

Le persone si possono rivolgere al servizio se hanno bisogno di orientamento sulla rete dei servizi per le famiglie con minori o di informazioni sui servizi per persone non autosufficienti, ma anche se si trovano in un momento di difficoltà e non sanno a chi rivolgersi.

I poli territoriali, infatti, svolgono funzioni di accoglienza, orientamento, consulenza e presa in carico di famiglie in situazione di disagio e offrono interventi che rispondono ai normali problemi evolutivi e a bisogni sociali e assistenziali dovuti a una condizione di non autosufficienza psico-fisica o a carenze genitoriali. L’attivazione di risorse relazionali, economiche, sociali ed educative avviene all’interno di una progettazione condivisa con gli utenti.

La sede del Polo sociale 2 si trova in via Morandi 54 (per informazioni: 059 203 4444; polo2@comune.modena.it).