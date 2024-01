Seta: "Telecamere e allarme sui nostri mezzi"

A proposito della polemica sollevata da Ferdinando Pulitanò (Fd’I), che denunciava la mancanza di sicurezza sui bus, Seta replica.

"Tutti i 434 mezzi Seta attualmente in servizio nel bacino provinciale di Modena sono dotati già da diversi anni di un dispositivo di allarme immediato azionabile dal conducente, che consente al personale della nostra centrale operativa di localizzare istantaneamente l’autobus, valutare l’entità dell’allarme per poi richiedere, se ritenuto necessario, l’intervento delle Forze dell’Ordine. In aggiunta a questo sistema, tutti i mezzi acquistati dal 2010 in poi sono dotati anche di un sistema di videosorveglianza digitale, che consente alla centrale operativa di Seta di collegarsi in tempo reale con il mezzo ed attivare il flusso video delle telecamere installate. Grazie ad uno specifico Protocollo d’intesa siglato a novembre 2022 tra Seta, Agenzia per la Mobilità di Modena e Prefettura, l’accesso in tempo reale alle immagini riprese a bordo può essere esteso anche alle Forze dell’Ordine, che possono così valutare la necessità di un immediato intervento".