Sfida canora tra cori. Sul palco tre ensemble

Per tre giorni Carpi sarà punto d’incontro per numerosi coristi e musicisti provenienti da tutta Italia, in un evento che celebra la coralità in tutte le sue forme. Da venerdì a domenica si terrà infatti in città la 4ª edizione del Concorso Nazionale per Cori ‘Giuseppe Savani’, promosso e organizzato da Aerco – Associazione Emiliano Romagnola Cori Aps. La manifestazione, si aprirà ufficialmente venerdì alle 21 all’Auditorium San Rocco con un Festival non competitivo. Tre ensemble corali – il coro ‘Ildebrando Pizzetti"’ dell’Università di Parma, il coro ‘Antonella Alberani’ di Bologna e la corale ‘Il Gigante’ di Villa Minozzo (Reggio Emilia) – si alterneranno sul palco con un repertorio che spazierà dalla tradizione popolare alla polifonia classica, fino alla musica contemporanea, in un clima di condivisione e amicizia.

Il concorso prenderà il via sabato alle 10, sempre all’Auditorium San Rocco, con la categoria ‘Musica Sacra’, mentre alle 14 la competizione proseguirà nel Teatro Comunale di Carpi, con le esibizioni dei cori nelle categorie ‘Coro Popolare’ e ‘Gospel/Spiritual/Pop’. Alle 21, l’Auditorium ospiterà una nuova serata del Festival non competitivo, con la partecipazione di altri quattro cori: Armonico Ensemble di Carpi, il Coro Brianza, il Piccolo Ensemble Sonarte e Artemusichords.

La giornata conclusiva di domenica con le competizioni con la categoria ‘Musica Profana’ al Teatro Comunale e alle 17 ci sarà la finale del concorso per conquistare il ‘Gran Premio Giuseppe Savani’.

La manifestazione è patrocinata dal Ministero della Cultura, da Regione, Comune di Carpi, Unione delle Terre d’Argine, Provincia, Fondazione ‘Giovanni Pierluigi’ da Palestrina e realizzata anche con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.