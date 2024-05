Si dimette il consigliere Scaruffi. Al suo posto entra Gamberini

Avvicendamento in Consiglio comunale a Pavullo nei banchi della minoranza. Al dimissionario Stefano Scaruffi (per motivi personali), gruppo consiliare Idee in comune- Pavullo Coraggiosa - Movimento 5 stelle, è subentrata Rita Gamberini della stessa coalizione. Il Consiglio comunale ne ha preso atto nel corso della seduta di martedì scorso. La nuova consigliera, al momento del suo insediamento, ha dichiarato di voler continuare nell’impegno a favore della comunità pavullese, già espresso nel 2021, quando si era candidata nella lista di Pavullo Coraggiosa. Ha ringraziato la presidenza, il sindaco, Stefano Scaruffi per il lavoro svolto, i gruppi di coalizione per la fiducia e le persone che le hanno accordato il loro sostegno. Ha inoltre espresso il suo profondo rispetto per le istituzioni rappresentative e sottolineato l’altissima funzione democratica del Comune, inteso sia come istituzione sia come spazio di vita in cui i cittadini sviluppano rapporti sociali ed economici ed esprimono i loro bisogni. Ha concluso il suo intervento ricordando che la rappresentanza e la partecipazione democratica sono principi fondanti della nostra Costituzione e evidenziato come sia necessario promuovere le concrete condizioni di partecipazione affinché tutti i cittadini possano esprimersi liberamente e si superi quel sentimento di sfiducia nelle istituzioni e nella politica ormai prevalente nel tessuto sociale. "Il mio impegno, ha detto, andrà in questa direzione e nel promuovere ove possibile la cultura della pace, quella pace che manca e di cui oggi abbiamo bisogno più che mai".

w.b.