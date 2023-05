Si riaccende la Memoria: attrici, cantori e... fenomeni

Dal microprocessore alla pizza, dal tortellino all’automobile, dal presepe al Parmigiano o alla moka... Racconterà "L’Italia in 50 oggetti (e 50 istruzioni per l’uso)" la nuova edizione del "Memoria Festival" di Mirandola che da venerdì 26 a domenica 28 proporrà una miriade di incontri con scrittori, scienziati, economisti, ma anche sportivi, musicisti, attori. Fra i protagonisti più ‘pop’, venerdì 26 Teo Teocoli con le sue storie di ‘fenomeni’ dello sport, poi sabato 27 alle 19 Maurizio Vandelli dell’Equipe 84 fra i ricordi di radio e vinili, e alle 21 Ornella Muti sul mestiere d’attrice, quindi domenica 28 lo youtuber Filippo Caccamo e alla sera l’attrice Natasha Stefanenko. Per gli appassionati di musica, venerdì una serata dedicata agli ‘evirati cantori’ con il sopranista Nicolò Balducci. Venerdì 26 anche un evento ‘in trasferta’ a San Felice: un ricordo di Paolo Villaggio ‘Fantozzi’ con la figlia Elisabetta e l’attore Gianni Fantoni. Nel programma anche una serata pro Anffas, venerdì 26 al Palasport, insieme a Max Angioni (nella foto), Alberto Farina, Vincenzo Albano, Chiara Anicito, Ginevra Fenyes e Willer Collura.

Sempre a Mirandola, domenica 28 alle 21 all’auditorium Levi Montalcini si conclude il Festival internazionale delle abilità differenti con "Old Far West Saloon" con la compagnia Manolibera in una storia d’amore ispirata alla trama de "La fanciulla del West" di Puccini.

s.m.