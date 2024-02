Si rivede Sall, domani può esserci

Abdoulaye Sall potrebbe farcela per la sfida di domani nella Repubblica di San Marino. Ieri l’attaccante senegalese ha partecipato all’allenamento che il Carpi ha svolto sul sintetico dello United Carpi. Dopo i due giorni a risposo il dolore alla tibia, dovuto a un colpo subito con il Sant’Angelo, va meglio anche se solo la rifinitura al "Cabassi" di oggi dirà di più sul suo possibile recupero al 100%, ma la sensazione è che "Papi" sarà almeno fra i convocati. A quel punto toccherà a mister Serpini decidere se schierarlo dal 1’ al fianco di Saporetti oppure se farlo cominciare dalla panchina. Sall ha giocato da titolare le ultime 14 gare di fila e 17 delle ultime 18, lasciando spazio ad Arrondini solo nella sfida di un girone fa con il Sangiuliano in casa. Proprio Arrondini è sulla carta l’alternativa numero uno al senegalese: l’attaccante pesarese è in crescita, il dolore al tendine che lo tormenta da tre mesi sembra sconfitto e nelle ultime settimane ha aumentato il minutaggio, in cerca di quel gol perduto che aspetta proprio dalla gara di andata con il San Marino, lo scorso 22 ottobre. Un’astinenza di oltre 4 mesi in cui ha messo insieme 12 gettoni ma solo uno dal 1’. Ma Serpini ha studiato anche alternative: una è quella col doppio trequartista che prevede Cortesi e Larhrib a supporto di Sall nel 4-3-2-1, ma rimane aperta anche l’ipotesi di Gerbino, adattabile da seconda punta. A parte il dubbio offensivo (con Sall che comunque resta favorito), sul Titano sarà lo stesso Carpi che ha battuto il Sant’Angelo con Verza a destra, Rossini preferito a Zucchini dietro e Tentoni ad affiancare Mandelli e Forapani. Una squadra che ha però tante frecce per la ripresa, a cominciare da Beretta che ha messo benzina nel motore ed è pronto al debutto. Intanto in casa Victor la vigilia non è molto serena: Montanari, ex patron del Siena, a inizio febbraio avrebbe pagato due mensilità arretrate in vista dell’ingresso in società, ma potrebbe anche decidere di non chiudere l’affare. Domani allo stadio è atteso il dg Montella che farà chiarezza.

Davide Setti