Si scontrano due auto. Intera famiglia all’ospedale

C’è anche una bambina di un anno tra le sette persone coinvolte l’altra sera in un incidente stradale accaduto in via Sacco e Vanzetti – la Provinciale per Novellara – tra San Giacomo e San Rocco di Guastalla, nei pressi della rotatoria con via Ponte Pietra Superiore. Due le auto che si sono scontrate al centro della carreggiata. Ne è rimasta coinvolta anche un’intera famiglia residente a Carpi, con una bambina di un anno, i genitori di 29 anni e i nonni di 52 e 27 anni di età, che erano trasportati su una Dacia Duster diretta verso Novellara, oltre a un uomo 59enne, che era invece alla guida di una Fiat diretta verso Guastalla. Sul posto, poco prima delle 20 di domenica, sono arrivati le ambulanze della Croce rossa locale con il personale dell’autoinfermieristica.

È intervenuto anche un medico fuori servizio, che era di passaggio in quel momento. Per fortuna nessuno dei coinvolti risulta in condizioni serie: per loro lesioni lievi, con medicazioni negli ospedali di Carpi e Guastalla.

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno eseguito i rilievi di legge e regolato il traffico, rallentato a lungo.

a.le.