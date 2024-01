"Signora, sono un avvocato". Ma lei non ci casca e avverte la polizia

Ha bussato alla porta di una donna, residente in zona Buon Pastore, fingendosi un legale. "Salve signora, sono un avvocato. C’è per caso un fabbro nei dintorni?". La donna si è accorta subito dell’atteggiamento sospetto dello sconosciuto e ha avvisato le forze dell’ordine, scattandogli una foto prima di chiudersi la porta alle spalle. Gli agenti della volante sono giunti subito sul posto, individuando il responsabile nei pressi di Largo Garibaldi. Accompagnato in questura per ulteriori accertamenti, il ‘sospettato’, un 57enne è risultato essere già noto alla Polizia per aver commesso diverse truffe agli anziani ed è stato trovato in possesso anche di un coltello. Nei confronti dell’indagato è stata avviata l’istruttoria a cura della Divisione anticrimine per l’adozione delle previste misure di prevenzione ed è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere nonché per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. La prontezza della proprietaria dell’abitazione ha arginato quindi potenziali truffe.

La polizia raccomanda di rivolgersi sempre al numero di emergenza, per evitare che malintenzionati possano confondere e truffare altre vittime. L’invito è rivolto a chi riceve telefonate o visite sospette da parte di individui che si spacciano per appartenenti alle forze dell’ordine e chiedono di effettuare verifiche finalizzate a manutenzioni all’interno delle abitazioni o al possesso di oggetti o beni di valore. Talvolta intercettano per strada le potenziali vittime accreditandosi con racconti fantasiosi, spendendo nomi e circostanze effettivamente riconducibili al vissuto delle vittime, peraltro, la collaborazione va indirizzata anche a condomini, vicini di casa ed esercenti ed a chiunque dovesse rilevare movimenti degni di nota. La Sala operativa della questura è sempre pronta a ricevere segnalazioni, dare assistenza al chiamante, e ad attivare gli uffici investigativi per i conseguenti approfondimenti, come avvenuto in ultimo negli scorsi giorni.

v.r.