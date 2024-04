Sindacati: "Salute diritto da tutelare"

Saranno 500 i modenesi, lavoratori, delegati, pensionati e studenti, che oggi parteciperanno alla manifestazione nazionale di Cgil e Uil a Roma per rivendicare salute e sicurezza, diritto alla cura e alla sanità pubblica, riforma fiscale e tutela dei salari. Previsti interventi dei segretari generali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri.

La manifestazione di oggi è in continuità con lo sciopero nazionale unitario dell’11 aprile che anche a Modena ha visto una grande partecipazione ai due presidi (cantiere Esselunga e aziende metalmeccaniche in via Emilia Ovest) per dire basta ai morti sul lavoro, per una giusta riforma fiscale e un nuovo modello sociale e di fare impresa. "Chiediamo di tutelare il diritto alla salute aumentando il finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale – affermano i segretari di Cgil e Uil Daniele Dieci e Roberto Rinaldi – Bisogna adeguare la rete ospedaliera e superare gli inaccettabili tempi d’attesa".