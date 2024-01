Sindaco, il centrodestra sceglie fra 4 nomi

Sono quattro i nomi in lizza per il candidato sindaco del centrodestra che a giugno andrà a sfidare Luigi Zironi. Si tratta di due civici e due personalità legate a Fratelli d’Italia: Alessando Avoni, Massimo Bassoli, Maurizio Candeli, Barbara Goldoni. In questi giorni sono in corso le trattative con gli alleati di Lega e Forza Italia, che avrebbero espresso gradimento per le figure. I quattro proveranno a trovare una sintesi al loro interno per stabilire chi sarà al timone, in ogni caso l’ultima parola spetterà alla coalizione. "Il centro destra di Maranello – spiega il vicepresidente provinciale di Fratelli d’Italia Guglielmo Sassi – è composto oltre che dai tre partiti Lega, Forza Italia e Fratelli D’Italia, anche da due liste civiche: Evoluzione Maranello e Civica per Pozza".

Ma chi sono i quattro che aspirano alla candidatura a sindaco? Avoni è dipendente di un istituto di credito, Bassoli è un manager di produzione zootecniche in pensione, già assessore per molti anni a Maranello: entrambi sono tra i promotori della lista ’Civica per Pozza’, un progetto che coinvolge circa 6mila cittadini lungo il bacino del fiume Tiepido. Lo slogan è ‘Portare le periferie al centro della comunità maranellese’.

Barbara Goldoni (Fratelli d’Italia) invece è commercialista e revisore legale, dopo aver partecipato a settembre al congresso provinciale di Modena, ha guidato la delegazione del circolo di Maranello ad Atreju, la festa del partito e della destra italiana. Mentre Maurizio Candeli (Indipendente per Fratelli d’Italia) è un medico che all’inizio degli anni ‘80 è stato consigliere comunale di opposizione nelle file della Democrazia cristiana, per una legislatura e mezzo.

Loro si definiscono soprattutto quattro amici. Al centro del futuro programma – che comunque, al di là della scelta di chi sarà il candidato sindaco, li accomunerà nelle liste dell’alleanza – c’è la valorizzazione della città di Maranello "non solo dell’area intorno al museo, ma in tutto il suo territorio, dal centro alle frazioni". Forte impulso si intende dare allo sviluppo turistico, "il nostro obiettivo deve essere quello di riuscire a trattenere i tanti turisti che arrivano sul territorio, che invece ’mordono’ e poi fuggono via", e nel contempo si elaborerà una risposta al bisogno abitativo a prezzi ragionevoli sempre più crescente delle famiglie, considerando che molti appartamenti si stanno trasformando in bed and breakfast. Mentre sul parco dello Sport l’intenzione è esaminare le spese, i finanziamenti disponibili e capire l’effettiva attrratività della struttura, "che per certi aspetti appare già obsoleta". Perplessità ci sono anche sull’impiego dell’appartamento requisito alla criminalità organizzata di via Fondo Val Grizzaga.

Gianpaolo Annese