Sequestrati smartphone iPhone e Galaxy identici agli originali e funzionanti

Modena, 4 giugno 2015 –

Impossibile distinguerli dagli originali. Accesi o spenti, lo stesso effetto: smartphone di ultima generazione assolutamente credibili. Più precisamente cinque iPhone 6 ed altrettanti Samsung. Il sequestro tecnologico è legato a un’operazione condotta dagli uomini della squadra volante della polizia nel pomeriggio di mercoledì. Questi i fatti: un cittadino ha notato da lontano due persone all’interno di un’auto armeggiare alcune scatole. Insospettito, ha telefonato al 113. Gli agenti sono arrivati, hanno perquisito i due soggetti e scovato i telefonini che erano pronti per essere messi in vendita ovviamente in modo illegale. Il fatto è avvenuto in via Bellinzona. I due, rumeni, sono stati denunciati. I telefonini in questione sono infatti copie contraffatte dei popolari smartphone. Apparentemente funzionanti alla perfezione, comprese applicazioni, sistemi operativi e fotocamera. Molto probabilmente si tratta di oggetti prodotti nel mercato illegale cinese. Fedelissimi a quelli ‘veri’, in modo sbalorditivo, ma fabbricati in modo assolutamente differente.