Soccorsa donna incinta: "Finestra sradicata e piombata sul letto Salva ma sotto choc"

Tra i coinvolti direttamente dall’onda d’urto dell’esplosione anche la trentenne, d’origine moldava, Daniela Gavrilovici che partorirà a giorni il suo secondo figlio, una femminuccia. E’ salva per un soffio ma sotto choc. "Mia moglie incinta dormiva nella camera, al primo piano, di fronte alla palazzina esplosa – racconta ancora scosso il marito Gheorghe Danalachi (foto a destra) – la finestra della camera con il violento spostamento d’aria è ’volata’ proprio sopra il suo letto. Io mi ero addormentato con il primogenito di 4 anni nell’altra stanza sul retro. Svegliati all’improvviso dal tremendo boato e dai sussulti della casa, abbiamo pensato subito al terremoto. Non conosciamo bene i nostri dirimpettai in quanto ci siamo trasferiti in questa casa, al civico 11 di via Mirco Marri, soltanto l’anno scorso a fine febbraio del 2023. Ad evitare che la finestra sradicata potesse ferire gravemente mia moglie, essendo nella stanza affacciata di fronte al garage dell’esplosione, sono state le alte sponde del lettino, che avevamo già predisposto per ospitare nostra figlia in arrivo. La piccola – rivela senza nascondere la commozione Gheorghe – deve nascere proprio questa settimana". Daniela è al nono mese di gravidanza, per questo è stata poi accompagnata dai familiari al Policlinico per un controllo.

"La casa che, tra l’altro, ho comprato solamente due mesi fa – spiega Gheorghe –, oltre a non avere più gli infissi perchè sradicati dallo spostamento d’aria, presenta vari altri danni e, attualmente, non è abitabile. Io mi trovavo nell’altra camera da letto sul retro con il piccolo di 4 anni quando Daniela spaventata è corsa da me rivelando che tutta la casa di fronte era crollata. Lo spostamento d’aria seguito alla violenta esplosione ha, inoltre, scardinato il cancello d’ingresso del garage della villetta e la recinzione attigua che si sono andati a ’conficcarsi’ nel finestrone della mia rimessa.

Avevo fatto fare vari lavori di risanamento e migliorie dopo l’acquisto dell’abitazione – rammenta Danalachi – proprio in prospettiva della venuta al mondo del nostro secondo bambino. Come se non bastasse – rimarca – a seguito del violento spostamento d’aria che ha mandato in frantumi i vetri nella mia autovettura Opel Astra parcheggiata in strada, sono anche appiedato. Da poco – ricorda Gheorghe – usufruisco del permesso lavorativo per assistere la famiglia in previsione dell’imminente nascita di nostra figlia.

Fortunatamente mia sorella, alcuni parenti e tanti amici della comunità moldava ci sono vicini. Io e mia moglie Daniela mai avremmo immaginato che la felicità di questi giorni venisse interrotta dalla brusca privazione della nostra casa".