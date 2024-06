Sociale, servizi tagliati: "Otto milioni in meno"

"Pesante calo delle risorse comunali per i servizi sociali". A denunciarlo Modena volta pagina, Unione popolare e Possibile che sostengono il candidato sindaco Claudio Tonelli. "Quanto spende il Comune di Modena per offrire servizi sociali? La risposta sembra essere: sempre meno". Questa la realtà che documentano i dati dell’indagine Istat ’Interventi e servizi sociali dei Comuni singoli o associati’. L’indagine fornisce "il valore quantitativo delle spese per servizi sociali che transitano dal bilancio comunale e che riguardano spese per numerose aree di bisogno (famiglie e minori, anziani, disabili).

I fondi per alimentare questa spesa possono essere attinti a risorse proprie (che il Comune decide di destinare ai servizi sociali) e da risorse che Stato, Regione o altri enti trasferiscono agli enti locali per alimentare i servizi sociali". Ed ecco i dati "sorprendenti" di Modena che risultano paragonando la spesa comunale del 2021 e quella di 8 anni prima. Nel 2013, la spesa comunale era pari a 47,6 milioni di euro, nel 2021 era pari a 39,8 milioni di euro: "In otto anni 7,8 milioni euro in meno (- 16,4%)". Corrispondentemente la spesa per abitante cala da 256 euro del 2013 ai 214 euro del 2021. "Stupiti da questi dati abbiamo verificato se questo andamento accomuni tutti i capoluoghi regionali ed abbiamo constatato che le analoghe risorse nelle altre città della nostra regione hanno andamenti molto diversi da Modena. Il nostro, infatti, sembra essere l’unico capoluogo a regredire nei finanziamenti, mentre gli altri paiono tutti progredire anche se in misura diversa". Alcuni esempi: "La spesa per il Comune di Piacenza aumenta di oltre 500 mila euro, a Parma aumenta di oltre 7 milioni euro, a Reggio cresce di 15 milioni di euro.

La conseguenza di questo "fortissimo calo è che tra i comuni dell’Emilia sopra considerati, Modena passa da essere quello con la spesa comunale pro capite più alta nel 2013 a quello con la spesa più bassa nel 2021. Particolarmente colpita l’area anziani", per la quale la spesa quasi si dimezza: dai 11,7 milioni euro nel 2013 a 6,4 milioni euro nel 2021: - 45% con un calo pari a 5,3 milioni euro. "Vorremmo comprendere se il taglio delle risorse sia dovuto al minore impegno del Comune che ha scelto di impiegare meno risorse proprie o se siano i trasferimenti da Stato e Regione ad essere stati ridotti".