Sofia sogna di diventare ufficiale medico. A 17 anni entra alla storica scuola Teulié

Si è svolta ieri all’Arco della Pace di Milano la cerimonia di Giuramento Solenne degli Allievi del corso "FUMI III" della Scuola Militare Teulié, che vanta due secoli di storia, seppur non continuativi. Il corso è composto da 74 Allievi provenienti da tutta Italia. Di questi 3 provengono dalla provincia di Modena. Tra loro c’è anche l’Allieva Sofia Pastorelli (17 anni) nata a Carpi e residente a Nonantola. Prima di entrare alla Scuola Militare Teulié ha frequentato il liceo classico Muratori-San Carlo. Sofia ama praticare sport, in particolare il nuoto, l’atletica e ascoltare la musica. Ha deciso di entrare alla Scuola Militare Teulié perché sogna di diventare un Ufficiale medico, quindi di frequentare l’Accademia Militare di Modena. "Penso che questa scuola mi possa offrire una formazione che in futuro mi permetterà di scegliere tra diverse strade, sia che continui ad intraprendere la vita militare sia quella civile – spiega la studentessa –. Il giuramento è un atto solenne: sono molto emozionata e tesa per un momento così importante per la mia carriera militare. Sono felice di condividere questi attimi con i miei colleghi di corso, abbiamo imparato a supportarci e ad affrontare tutto insieme. Al termine del percorso alla Scuola Militare Teulié mi piacerebbe frequentare l’Accademia Militare di Modena per diventare un Ufficiale medico ma non escludo anche una carriera universitaria – racconta ancora –. Mi sono da subito ambientata bene qui e questo mi ha aiutata a sentire meno la mancanza di casa".

La ‘Teulié’ fu fondata il 15 gennaio 1802 come Orfanotrofio Militare dal Generale Pietro Teulié, ha formato allievi illustri e Capi di Stato Maggiore dell’Esercito e della Difesa.