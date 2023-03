"Soliera, la minoranza fa allarmismo su un progetto inesistente"

"Da qualche giorno circola un volantino rivolto agli abitanti di Limidi, convocati a un’assemblea programmata per il 31 marzo. Argomento: il progetto di una nuova fantomatica strada nella frazione, progetto che semplicemente non esiste. Allo scopo di seminare un allarmismo fondato sul nulla, viene riesumata una vecchia mappa con una riga tratteggiata paventando futuri effetti nefasti come cementificazione, crollo del commercio, smog e rumore nelle zone residenziali. E’ tutto senza alcun fondamento. Il progetto di strada, va ribadito con fermezza e perseveranza, non esiste". A dirlo è l’amministrazione comunale di Soliera che spiega di averlo chiarito "in tutte le sedi". Il volantino – accusa l’amministrazione – sarebbe opera di "due consiglieri comunali dell’opposizione che speculano sulle preoccupazioni dei cittadini, non trovando altri argomenti reali".