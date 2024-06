Sono quattro i neo 18enni che votano al compleanno

C’è una piccola curiosità che rende queste elezioni ancora più particolari.

E non si tratta soltanto del fatto di votare, quest’anno, nella giornata di sabato e domenica, ma di un’altra particolarità.

A Modena infatti risultano essere quattro i ragazzi nati il 9 giugno 2006 e che quindi, domani, compiranno ben diciotto anni.

Diciotto candeline

da spegnere sulla torta,

per festeggiare così la cosiddetta "maggiore età" che consente, tra le altre cose, anche la possibilità di recarsi ai seggi e votare.

Un voto importante, che sarà quindi ulteriormente

speciale per questi quattro giovanissimi ragazzi se sceglieranno di recarsi ai seggi proprio

durante il giorno del loro compleanno.

Le possibilità però sono due, come i giorni in programma in cui sarà possibile recarsi alle urne: questi giovanissimi infatti, potranno

scegliere di andare a votare già oggi, nella giornata di sabato. In questo caso i ragazzi

si recherebbero quindi alle urne ancora – formalmente – diciassettenni e minorenni. Questione di un giorno,

o meglio questione di ore, ma che rende il loro

weekend e la loro data di compleanno, coincidente con il secondo giorno di voto, ancora più curioso ed interessante.